«Обычно я пою лучше». Мирра Андреева пошутила о своём исполнении песни Happy Birthday

Сегодня, 16 апреля, день рождения отмечает тренер Андреевой Кончита Мартинес, ей исполнилось 53 года. После матча Мирра исполнила песню Happy Birthday. На старте соревнований в Штутгарте Мирра прошла свою старшую сестру Эрику Андрееву, занимающую 97-ю строчку рейтинга WTA.