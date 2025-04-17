Россиянка Шнайдер выбыла во втором круге теннисного турнира в Штутгарте

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер уступила бельгийке Элизе Мертенс во втором круге теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу бельгийки. У Шнайдер был восьмой номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.
В четвертьфинале Мертенс сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и россиянкой Анастасией Потаповой.