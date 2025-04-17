Украинская теннисистка подала в суд на главу WTA из-за России: «Пришло время рассказать правду»

В марте 2023 года Цуренко отказалась выходить на матч против белоруски Арины Соболенко в 3-м круге турнира в в Индиан-Уэллсе из-за панической атаки, которая, по ее словам, началась после разговора с Саймоном. По словам украинки, функционер сказал ей, что если россияне и белорусы поддерживают СВО, то это только их собственное мнение, и заявил, что спортсмены из России и Белоруссии должны быть допущены до Олимпиады.
"Пришло время рассказать правду.
С детства я мечтала о карьере профессиональной теннисистки. Я прошла через бесчисленные испытания и преграды на пути к своей мечте. Я вложила в это все свои силы, свою душу, всю себя. Быть профессиональным спортсменом — тяжелая работа, и я думаю, что все игроки согласятся со мной. Это работа, на которой ты должен выкладываться на 100 процентов каждый божий день.
Даже в своих самых страшных кошмарах я не могла представить, что профессиональный тур, который я считала своим домом, превратится в пугающее и чуждое место, где генеральный директор сознательно совершил акт морального насилия в отношении меня, что привело к приступу паники и моей неспособности выполнять свою работу.
Я говорила об этом открыто и прямо. Я пыталась искать защиты и справедливости у WTA. Но в ответ столкнулась с безразличием и несправедливостью, которые привели к длительному моральному упадку. Боль, страх, панические атаки, унижение, сокрытие информации, травля моей команды, чтобы заставить меня замолчать… и это далеко не полный список того, что мне пришлось пережить.
WTA отказалась защитить женщину, игрока, человека. Вместо этого она решила защитить человека, занимающего руководящую должность. Мой последний шанс защитить себя, отстоять свои права, свое достоинство и предотвратить подобные акты насилия в спорте — это добиться справедливости в суде. И именно этим путем я иду с конца прошлого года. Я молю бога, чтобы никто никогда не испытал того, что переживаю я, и чтобы каждый нес ответственность за свои поступки", — написала Цуренко в Х.