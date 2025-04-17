Украинская теннисистка подала в суд на главу WTA из-за России: «Пришло время рассказать правду»

С детства я мечтала о карьере профессиональной теннисистки. Я прошла через бесчисленные испытания и преграды на пути к своей мечте. Я вложила в это все свои силы, свою душу, всю себя. Быть профессиональным спортсменом — тяжелая работа, и я думаю, что все игроки согласятся со мной. Это работа, на которой ты должен выкладываться на 100 процентов каждый божий день.