Жеребьёвка Мадрида: Мирра и Соболенко — в разных половинах, сложная сетка Шнайдер

В воскресенье, 20 апреля, прошла жеребьёвка женской сетки. Впервые за долгое время на уровне не ниже WTA-1000 в первую восьмёрку посева попала российская теннисистка — Мирра Андреева получила седьмой номер. Андреева, которой 29 апреля исполнится 18 лет, два года назад произвела фурор в столице Испании. На своём первом в карьере «тысячнике» Мирра дошла до четвёртого круга — лишь Арина Соболенко смогла её остановить. Год назад юная теннисистка в Мадриде впервые дошла до четвертьфинала на турнире категории WTA-1000, и вновь на её пути оказалась Соболенко. А в Мадрид-2025 Андреева, взявшая в этом сезоне Дубай и Индиан-Уэллс, приезжает уже в ранге двукратной чемпионки «тысячников».