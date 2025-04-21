Соболенко проиграла Остапенко в финале турнира в Штутгарте

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финале турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 920 тысяч долларов.
Первая ракетка мира проиграла Остапенко, занимающей 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 4:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 25 минут.
Помимо денежного приза, Остапенко как победительница получит автомобиль Porsche. Ранее Соболенко заявила, что ей нужна эта машина.
Остапенко 27 лет. Для нее это девятый титул в карьере и первый с февраля 2024 года.