Елена Рыбакина добилась уникального достижения и «рухнула» вниз

Пребывание в карьере 25-летней спортсменки в «десятке» стартовало в январе 2023 года, когда она вышла в финал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Тогда она проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в главном матче, однако впервые смогла пробиться в число лучших теннисисток мира.
Как сообщает OptaLena, она занимает 15-е место среди активных игроков по общему количеству недель (116), проведенных в топ-10. Согласно рейтингу в реальном времени, казахстанка уже опустилась на 11-е место. Ее опередила американка Эмма Наварро.
Отметим, что 25 апреля Рыбакина начнет свой путь на турнире в Мадриде. Соперница Елены еще неизвестна.