Елена Рыбакина добилась уникального достижения и «рухнула» вниз

Пребывание в карьере 25-летней спортсменки в «десятке» стартовало в январе 2023 года, когда она вышла в финал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Тогда она проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в главном матче, однако впервые смогла пробиться в число лучших теннисисток мира.