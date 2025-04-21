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Елена Рыбакина добилась уникального достижения и «рухнула» вниз

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина впервые за 812 дней вылетела из топ-10 лучших теннисисток мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), передают Vesti.kz.

Источник: ktf.kz

Пребывание в карьере 25-летней спортсменки в «десятке» стартовало в январе 2023 года, когда она вышла в финал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Тогда она проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в главном матче, однако впервые смогла пробиться в число лучших теннисисток мира.

Как сообщает OptaLena, она занимает 15-е место среди активных игроков по общему количеству недель (116), проведенных в топ-10. Согласно рейтингу в реальном времени, казахстанка уже опустилась на 11-е место. Ее опередила американка Эмма Наварро.

Отметим, что 25 апреля Рыбакина начнет свой путь на турнире в Мадриде. Соперница Елены еще неизвестна.