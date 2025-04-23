Дерби сестёр Кудерметовых в Мадриде осталось за Вероникой! А Блинкова вышла на Соболенко

Начало второго сета по сценарию ничем не отличалось по сравнению с его предшественником. Представительница Латвии первой взяла чужую подачу и вновь не удержала преимущество — 2:2. Отметим, что в двух геймах новой партии на подаче нашей Анастасии было 50 (!) розыгрышей. Четвёртый гейм второго сета продолжался 20 минут! В этом сете спортсменки по-прежнему много ошибались, в матче было много затяжных розыгрышей, а борьба шла в основном на подаче Павлюченковой. Но снова в концовке чуть удачливее оказалась именно Анастасия Севастова. Она дожала Анастасию Павлюченкову за 2 часа 8 минут и далее встретится с Еленой Остапенко.