«Как поднимемся в рейтинге — увидите наш дуэт». Кудерметова — о дерби с сестрой в Мадриде

— Да, пора. Осталось чуть-чуть подняться нам обеим в рейтинге, чтобы попадать на турниры уже заранее, а не на аутсайд-корты записываться. Поэтому как поднимемся обе, так увидите нас. А микст — не знаю. У меня опыт был, наверное, маленький. С кем я играла? С Асланом Карацевым, по юниорским турнирам я играла с Андреем Рублёвым, а, ещё с мужем своим, Сергеем Дмитриевичем [Демёхиным], на чемпионатах России. Ну давайте у меня будут везде семейные дуэты — муж и сестра.