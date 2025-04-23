Фанатеет от Сампраса, вдохновляется Надалем. С кем Мирра сыграет на старте Мадрида?

«Конечно, я не ожидала, что окажусь здесь и буду играть с Соболенко в четвертом круге. Но мой уровень меня не удивляет. Потому что я знаю, на что способна на корте. Тут потрясающая атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг — звёзды. Видишь Энди Маррея, а он такой красивый в жизни! Такой потрясающий. Просто оказаться среди таких игроков — невероятно», — приводит слова Мирры Tennis Channel.