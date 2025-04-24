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«Может, иногда полезно проигрывать такие матчи». Соболенко о финале Australian Open — 2025

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как она приняла поражение в финале Australian Open — 2025 и как использует подобные поражения для улучшения своей игры.

Источник: Getty Images

«Это поражение в финале было тяжело принять, если быть откровенной. Это было очень тяжёлое поражение и, мне кажется, потребовалось что-то около недели, чтобы просто забыть этот финал. Я думаю, что когда я проигрываю подобные матчи, то возвращаюсь ещё сильнее после. Просто становлюсь экстра-мотивированной и экстра-сфокусированной на своей игре. В конце концов, может, иногда для меня даже полезно проигрывать такие матчи, чтобы сделать небольшой шаг назад, посмотреть на это со стороны, что-то исправить, отпустить ситуацию и продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Соболенко Eurosport Spain.

Напомним, в финале Australian Open — 2025 белоруска в тяжёлой борьбе проиграла американке Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7).