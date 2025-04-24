Соболенко ответила на вопрос о главной сопернице на турнире в Мадриде

«Не знаю, это может быть кто угодно. Скорее всего, кто-то из топ-10 рейтинга. В целом любой, кто пройдет в финал и, я надеюсь, что попаду в финал тоже. Думаю, что это будет прекрасная битва и отличный матч. В целом — мне всё равно», — приводит слова теннисистки Eurosport Spain.