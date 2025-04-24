Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко ответила на вопрос о главной сопернице на турнире в Мадриде

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко призналась, что не определилась с главной соперницей на турнире категории WTA-1000 в Мадриде.

Источник: Getty Images

«Не знаю, это может быть кто угодно. Скорее всего, кто-то из топ-10 рейтинга. В целом любой, кто пройдет в финал и, я надеюсь, что попаду в финал тоже. Думаю, что это будет прекрасная битва и отличный матч. В целом — мне всё равно», — приводит слова теннисистки Eurosport Spain.

Напомним, что Соболенко начнет турнир с матча второго круга, в котором сыграет против 76-й ракетки мира россиянкой Анной Блинковой. Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.