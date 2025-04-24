«Будем с Миррой биться за Итоговый в паре и одиночке». Диана Шнайдер — на старте Мадрида

— Не скажу, что мы кардинально меняем технику. Мы работаем над аспектами игры. Тяжёлый мяч — играем по диагонали. Удобный — значит, можно быть более агрессивной. Добавляем вариативности: резаные, укороченные, если надо отыграться, то кинуть свечку. В общем, стараемся разнообразить игру. Ну и, конечно, работаем над психологией. Важно, чтобы я не нагнетала саму себя из-за ошибок. Понятно, что все ошибаются, но я вот слишком много на этом концентрирую своё внимания. Мне это мешает, поэтому мы много уделяем этому времени. Динара говорит, что тебе пора в комментаторы. В общем, это уже приносит плоды. Понятно, что не идеально, есть куда расти.