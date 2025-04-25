Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев о сотрудничестве Рублева и Сафина: «Здорово, что Марат теперь в туре. Я немного в курсе, как идут дела, но стараюсь не вмешиваться»

"Здорово, что Марат теперь в туре. Приятно видеться с ним в лаундже и вообще что он рядом. С его опытом он может помочь любому. Интересно, что их сотрудничество принесет в долгосрочной перспективе, но пока, по-моему, все отлично.

"Здорово, что Марат теперь в туре. Приятно видеться с ним в лаундже и вообще что он рядом. С его опытом он может помочь любому. Интересно, что их сотрудничество принесет в долгосрочной перспективе, но пока, по-моему, все отлично. Результаты появились всего за два турнира, так что посмотрим, как пойдет дальше.

Я стараюсь не лезть в их отношения. Мог бы спросить у Андрея: «Как у вас складывается? Что он тебе говорит?» Но я всегда уважаю личное пространство других людей. Я немного в курсе, о чем они разговаривают и как идут дела, но стараюсь не вмешиваться. Мне кажется, если веришь, что что-то сработает, то так будет с любым человеком", — сказал Медведев на пресс-конференции.