Медведев о сотрудничестве Рублева и Сафина: «Здорово, что Марат теперь в туре. Я немного в курсе, как идут дела, но стараюсь не вмешиваться»

"Здорово, что Марат теперь в туре. Приятно видеться с ним в лаундже и вообще что он рядом. С его опытом он может помочь любому. Интересно, что их сотрудничество принесет в долгосрочной перспективе, но пока, по-моему, все отлично. Результаты появились всего за два турнира, так что посмотрим, как пойдет дальше.
Я стараюсь не лезть в их отношения. Мог бы спросить у Андрея: «Как у вас складывается? Что он тебе говорит?» Но я всегда уважаю личное пространство других людей. Я немного в курсе, о чем они разговаривают и как идут дела, но стараюсь не вмешиваться. Мне кажется, если веришь, что что-то сработает, то так будет с любым человеком", — сказал Медведев на пресс-конференции.