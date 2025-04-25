Медведев о сотрудничестве Рублева и Сафина: «Здорово, что Марат теперь в туре. Я немного в курсе, как идут дела, но стараюсь не вмешиваться»

Я стараюсь не лезть в их отношения. Мог бы спросить у Андрея: «Как у вас складывается? Что он тебе говорит?» Но я всегда уважаю личное пространство других людей. Я немного в курсе, о чем они разговаривают и как идут дела, но стараюсь не вмешиваться. Мне кажется, если веришь, что что-то сработает, то так будет с любым человеком", — сказал Медведев на пресс-конференции.