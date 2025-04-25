«Стоят и смотрят, чтобы ты не пописала в душевой кабинке». Украинка пожаловалась на допинг-контролеров

«В конце прошлого года я забирал свою дочь из аэропорта в Ницце, но мне позвонили контролеры и потребовали вернуться домой для прохождения тестирования, — рассказал второй номер мирового рейтинга на пресс-конференции в Мадриде. — Мой слот тестирования был в семь или восемь утра, а они приехали в девять вечера. Я ответил, что не могу приехать, поскольку встречаю трехлетнего ребенка, но они ответили, что это не имеет для них значения.



Я понимаю, когда проверка является в указанный мной часовой интервал, но в остальное время нам необходима свобода перемещений. Я не должен менять свои планы и бросать все, чтобы стать доступным для контроля. Забрать дочь из аэропорта для меня важнее. Поэтому я уверен, что антидопинговая система должна измениться».