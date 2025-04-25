Потапова в Мадриде сенсационно победила чемпионку ОИ! Мирра и Диана ушли с матчбола в паре

Чжэн подавала не так здорово, как она это умеет, и в розыгрышах ошибалась непозволительно много. Какое-то время она шла вровень с Потаповой, однако в конце концов это сказалось. В восьмом гейме китаянка не взяла ни одного очка на подаче, сделав двойную на брейк-пойнте, — так счёт стал 5:3 в пользу Потаповой. Воспользоваться этим подарком Анастасия не смогла. Подачу на сет она начала с 30:0, но потом занервничала и отдала гейм. Однако в 10-м гейме больше ошибалась уже Чжэн, и россиянка с первого сетбола на приёме закрыла партию — 6:4 за 46 минут. В итоге Потапова закончила сет с семью невынужденными ошибками — это вдвое меньше, чем у китаянки.