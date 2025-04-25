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Дарья Касаткина: После смены гражданства заткнула уши и не заходила в российские СМИ

14-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о смене гражданства. Ранее она выступала под флагом России.

Источник: Getty Images

"Сейчас я уже привыкла к флагу Австралии. Четвёртый матч всё-таки, да и первый матч, первый запуск — дело серьёзное. Все добрые насмешки от коллег выслушала. Чувствую, что привыкла. Да, странное ощущение, эмоциональный момент очень. Но сейчас полный фокус.

Каламбура про то, что в Австралии всё перевернуто пока не было. Больше про слэнг, акцент. Многие поздравляли, очень приятно. Всё в позитивной манере. Никогда не знаешь, какая будет реакция, когда принимаешь такое решение.

Если заткнуть уши, то всего негатива из России не слышно. Я так и сделала. У меня был опыт два года назад. Я решила, что в российские СМИ лучше какое-то время не заходить«, — передаёт слова Касаткиной корреспондент “Чемпионата” Андрей Панков.