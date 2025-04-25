Дарья Касаткина: После смены гражданства заткнула уши и не заходила в российские СМИ

Если заткнуть уши, то всего негатива из России не слышно. Я так и сделала. У меня был опыт два года назад. Я решила, что в российские СМИ лучше какое-то время не заходить«, — передаёт слова Касаткиной корреспондент “Чемпионата” Андрей Панков.