«Приняли решение — не говорить о личной жизни». Откровенная Анастасия Потапова в Мадриде

— Я бы сделала акцент на построении правильной команды вокруг ребёнка. Я рада за Мирру, что сейчас вокруг неё есть люди, которые её защищают от влияния извне, делают её лучше. Когда я была в её возрасте и на её позициях, у меня случился раскол в тренерском штабе, после чего всё пошло немного не туда. Но это опыт, у каждого своя дорога.