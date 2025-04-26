Шнайдер вышла в четвертый круг теннисного турнира в Мадриде, не отдав сопернице ни гейма

Шнайдер 21 год, она занимает 13-е место в мировом рейтинге, в активе спортсменки четыре титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2024 года. В том же году она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в паре с Миррой Андреевой.