Шнайдер вышла в четвертый круг теннисного турнира в Мадриде, не отдав сопернице ни гейма

МАДРИД, 26 апреля. /ТАСС/. Россиянка Диана Шнайдер обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0 в пользу Шнайдер (13-й номер посева). Севастова выступала в качестве несеянной. В четвертом круге Шнайдер сыграет с победительницей матча между Игой Свёнтек из Польши (2) и представительницей Чехии Линдой Носковой (31).
Шнайдер 21 год, она занимает 13-е место в мировом рейтинге, в активе спортсменки четыре титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2024 года. В том же году она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в паре с Миррой Андреевой.
Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000. Действующей победительницей соревнования является Свёнтек. Из россиянок на турнире побеждали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2014).