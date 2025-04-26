Теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

МАДРИД, 26 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева одержала победу над представительницей Польши Магдаленой Фрех в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Андреевой (7-й номер посева). Фрех выступала под 27-м номером посева. В четвертом круге Андреева встретится с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой (18) и украинкой Юлией Стародубцевой, которая вышла в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации.
Андреевой 17 лет, она занимает седьмое место в рейтинге WTA в одиночном разряде, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Ранее ТАСС сообщал, что в четвертый круг турнира сумела пробиться Шнайдер. В третьем круге она обыграла Анастасию Севастову из Латвии, не отдав сопернице ни гейма.
Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000. Действующей победительницей соревнования является Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок на турнире побеждали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2014).