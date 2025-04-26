Теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

Андреевой 17 лет, она занимает седьмое место в рейтинге WTA в одиночном разряде, на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.