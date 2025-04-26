Американка Гауфф вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,8 миллиона евро.
В матче третьего круга посеянная под четвертым номером Гауфф обыграла соотечественницу Ли Энн, занимающую 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.
В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей встречи Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 16-й номер посева) — Белинда Бенчич (Швейцария).