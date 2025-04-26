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Американка Гауфф вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

Четвертая ракетка мира Гауфф вышла в следующий круг турнира в Мадриде.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,8 миллиона евро.

В матче третьего круга посеянная под четвертым номером Гауфф обыграла соотечественницу Ли Энн, занимающую 62-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

В следующем раунде Гауфф сыграет с победительницей встречи Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 16-й номер посева) — Белинда Бенчич (Швейцария).