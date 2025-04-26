«Не очень много общаюсь с Марреем, но буду работать над этим». Мирра Андреева — в Мадриде

— Я бы сказала, что здесь, как и моя первая соперница, она добавила немного больше противоходов. Скорее всего, потому что это грунт, и тут немного тяжело выходить из удара, потому что ты постоянно скользишь. Потому что нет как бы сцепления с землёй, поэтому я бы сказала, что она, наверное, стала больше играть противоходами. Но я была готова к тому, что мне нужно быть терпеливой, мне нужно не торопиться и ждать своего удобного мяча. Я знала, что матч будет, скорее всего, тяжёлым. Но почему-то я была уверена в том, что неважно, какой будет счёт и как сложится поединок, я была уверена в том, что, скорее всего, я выиграю. Мне это придавало уверенности, и я просто шла на матч, зная, что, даже если что-то пойдёт не так, я всё равно смогу перевернуть ситуацию.