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Лучший теннисист Казахстана после сенсации вошел в историю

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик отметился уникальным достижением на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), призовой фонд которого превышает восемь миллионов евро (4,6 миллиарда тенге), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В матче третьего круга Бублик (№ 75) обыграл действующего чемпиона турнира — россиянина Андрея Рублева (6:4, 0:6, 6:4).

Таким образом, Бублик одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP на турнире серии «Мастерс». До победы над казахстанец потерпел семь поражений в семи матчах против теннисистов из первой десятки.

Кроме того, Бублик стал лишь вторым игроком с момента создания турнира в 2002 году, которому удалось обыграть действующего чемпиона в мужском одиночном разряде в стартовом матче, после португальца Луиса Орны (2004).

В четвертом круге турнира в Мадриде Бублик сыграет с победителем матча Бен Шелтон (США) — Якуб Меншик (Чехия).