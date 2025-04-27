Лучший теннисист Казахстана после сенсации вошел в историю

В матче третьего круга Бублик (№ 75) обыграл действующего чемпиона турнира — россиянина Андрея Рублева (6:4, 0:6, 6:4).
Таким образом, Бублик одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP на турнире серии «Мастерс». До победы над казахстанец потерпел семь поражений в семи матчах против теннисистов из первой десятки.
Кроме того, Бублик стал лишь вторым игроком с момента создания турнира в 2002 году, которому удалось обыграть действующего чемпиона в мужском одиночном разряде в стартовом матче, после португальца Луиса Орны (2004).
В четвертом круге турнира в Мадриде Бублик сыграет с победителем матча Бен Шелтон (США) — Якуб Меншик (Чехия).