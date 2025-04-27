«Поговорим с Джоковичем о тренерской карьере лет через пять». Даниил Медведев — в Мадриде

— Я думаю, укороченные очень важны. Я тоже их использую иногда. Я определённо не лучший в туре в этом плане, но иногда их использую. Для меня это зависит от того, как вы попадаете по мячу. Это может быть способность с рождения, либо тренируете это в детстве, я не знаю. Я играл против Беллуччи в этом году и проиграл ему, я тренировался с ним вчера, потому что он левша. Музетти и Алькарас похожие в этом плане. Они могут сделать укороченный с тех мячей, с которых, по идее, не должны. Поэтому они самые опасные, ведь ты не ожидаешь такой удар, а у них всё равно получается хорошо. Мы с Кареном, конечно, можем сделать несколько хороших укороченных, но мы бы не смогли это сделать с длинного мяча или если он сильно закручен, получился бы подарок для смэша сопернику. Я помню, что, когда Карлос так сделал, кто-то ещё стал так делать. Но для этого вам нужно хорошо действовать руками, иначе будет лёгкий виннер для соперника. Так что укороченные — это хорошая стратегия, но с ними примерно, как с ударами с лёта — ты чувствуешь себя здорово, если у тебя получается хороший удар, однако если этот компонент игры у тебя слабый, то, конечно, нужно искать баланс и не идти к сетке после каждой подачи.