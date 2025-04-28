«Это был не мой выбор». Андреева — о игре в теннис в детстве

«Я начала заниматься теннисом, когда мне было шесть лет, из-за мамы, которая смотрела теннис. Сначала она и наш отец думали, какой вид спорта стоит выбрать волейбол или теннис, потому что они хотели, чтобы мы занимались каким-то спортом. Мама рассказала мне, что, когда она была беременна Эрикой (сестра Андреевой. — Прим. “Чемпионата”), она вставала ночью, чтобы смотреть теннисные и волейбольные матчи.



Так что, они размышляли, отдать ли Эрику в волейбол или в теннис, и в конце концов, я не знаю, как они выбрали теннис. А потом у меня особо не было выбора, потому что, думаю, с двух лет я проводила много времени на теннисном корте, подбирая мячики и пытаясь играть. Я пыталась играть с четырёх лет, но была такой маленькой, что не могла держать ракетку в руках и постоянно падала на пол. Так что, я начала серьёзно тренироваться и играть, когда мне было шесть. И да, после этого это уже не был мой выбор, меня как бы заставили, и вот так я оказалась в теннисе», — сказала Андреева на подкасте Tennis Insider Club.