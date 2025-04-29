«Я никогда такого не испытывала». Мирра и другие игроки в шоке из-за блэкаута в Мадриде

«Все пользуются телефонами с фонариками, но это также и весело, потому что все разговаривают друг с другом, атмосфера становится немного более дружелюбной. Это мой первый блэкаут. На самом деле это очень волнительно, потому что я никогда не испытывала ничего подобного. Очень рада, что они поставили меня первой и я смогла закончить всё вовремя», — поделилась эмоциями Андреева в комментарии официальному сайту WTA.