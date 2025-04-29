«В какое же время мы живем?» Российская теннисистка застала блэкаут в Испании

52-я ракетка мира в соцсетях выложила видео из Мадрида вместе с супругом и тренером Сергеем Демехиным.
«В какое же время мы живем? Мы находимся сейчас в Мадриде. У нас нет интернета, нет электричества. Короче, капец», — сказал Кудерметова.
«Каменный век в Европе», — добавил Демехин.
Спортсменка также выложила фото пустых полок в одном из магазинов Мадрида к концу дня.
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически во всей Испании. По последним данным, после масштабного блэкаута электричество восстановлено почти на 90% территории материковой Испании.