Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В какое же время мы живем?» Российская теннисистка застала блэкаут в Испании

Российская теннисистка Вероника Кудерметова отреагировала на масштабные отключения электричества в Испании.

Источник: Getty Images

52-я ракетка мира в соцсетях выложила видео из Мадрида вместе с супругом и тренером Сергеем Демехиным.

«В какое же время мы живем? Мы находимся сейчас в Мадриде. У нас нет интернета, нет электричества. Короче, капец», — сказал Кудерметова.

«Каменный век в Европе», — добавил Демехин.

Спортсменка также выложила фото пустых полок в одном из магазинов Мадрида к концу дня.

Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически во всей Испании. По последним данным, после масштабного блэкаута электричество восстановлено почти на 90% территории материковой Испании.