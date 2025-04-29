Матчи теннисного турнира в Мадриде начнутся по расписанию

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Матчи теннисного турнира в Мадриде начнутся в 13:00 по московскому времени, несмотря на продолжавшиеся утром проблемы с электричеством, которые позже удалось устранить, сообщается на официальной странице соревнований в соцсети X.
Во вторник утром организаторы сообщили, что на арене «Каха Махика» по-прежнему отсутствует электричество. Позже они объявили, что проблему удалось устранить. Матчи начнутся в 12:00 по местному времени (13:00 мск).
«На арене “Каха Махика” восстановлено электроснабжение. Чтобы обеспечить нормальное функционирование всего комплекса, он откроется в 11:00, а матчи начнутся в 12:00, как и было запланировано изначально», — говорится в сообщении организаторов.
В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12:30 (13:30 мск) произошло масштабное отключение электричества. Оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica сообщила, что блэкаут был вызван перепадом потока энергии. Большая часть матчей, которые должны были пройти 28 апреля, были перенесены на вторник.