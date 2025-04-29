Матчи теннисного турнира в Мадриде начнутся по расписанию

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Матчи теннисного турнира в Мадриде начнутся в 13:00 по московскому времени, несмотря на продолжавшиеся утром проблемы с электричеством, которые позже удалось устранить, сообщается на официальной странице соревнований в соцсети X.