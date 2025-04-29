Мирра ворвалась в теннис, как Гауфф. Теперь они сразятся за полуфинал Мадрида

В том, как Мирра и Кори ворвались на мировую арену, можно усмотреть определённые параллели. Россиянка блеснула на «тысячнике» в Мадриде в апреле — мае 2023 года. Андреева начала тот турнир в статусе 15-летней теннисистки, а закончила его уже 16-летней, отпраздновав день рождения 29 апреля. В четвёртом круге Мирра проиграла Арине Соболенко, будущей победительнице. Теперь смотрите: для Гауфф первым прорывным турниром стал Уимблдон-2019, когда ей тоже было 15 лет. Американка тоже дошла до четвёртого круга и тоже уступила будущей чемпионке (Симоне Халеп). Вот и не верь после этого в совпадения!