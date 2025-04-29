Мирра ворвалась в теннис, как Гауфф. Теперь они сразятся за полуфинал Мадрида

Мирра Андреева и Кори Гауфф — единственные теннисистки, на которых почти не сказался внезапный энергетический коллапс, накрывший юго-запад Европы 28 апреля. Первой свой поединок ⅛ финала закончила Гауфф. Электричество пропало как раз в ту минуту, когда она давала послематчевое интервью на корте. Андреева в это время ещё играла, но встречу не стали прерывать, хотя судья на вышке сама определяла ауты. К счастью, Мирра быстро довела игру до победы, так что в её случае ничего откладывать и переносить не пришлось.
«Все пользуются телефонами с фонариками, но это также и весело, потому что все разговаривают друг с другом, атмосфера становится немного более дружелюбной. Это мой первый блэкаут. На самом деле это очень волнительно, потому что я никогда не испытывала ничего подобного. Очень рада, что они поставили меня первой и я смогла закончить всё вовремя», — цитирует Андрееву пресс-служба WTA.
«Я не смогла принять душ после матча, потому что нет воды. Пришлось использовать детские салфетки и брызгаться парфюмом. Не думаю, что мы сможем вернуться в отель, ведь светофоры не работают. Безумно, насколько мы зависим от электричества. Это просто безумие. Начинаешь задумываться о том, как жили люди до появления электричества и насколько это впечатляюще», — сказала после матча Гауфф, чьи слова приводит пресс-служба WTA. Действительно, к благам цивилизации все привыкли настолько, что попросту не замечают их присутствия.
В том, как Мирра и Кори ворвались на мировую арену, можно усмотреть определённые параллели. Россиянка блеснула на «тысячнике» в Мадриде в апреле — мае 2023 года. Андреева начала тот турнир в статусе 15-летней теннисистки, а закончила его уже 16-летней, отпраздновав день рождения 29 апреля. В четвёртом круге Мирра проиграла Арине Соболенко, будущей победительнице. Теперь смотрите: для Гауфф первым прорывным турниром стал Уимблдон-2019, когда ей тоже было 15 лет. Американка тоже дошла до четвёртого круга и тоже уступила будущей чемпионке (Симоне Халеп). Вот и не верь после этого в совпадения!
Первая встреча Мирры и Кори не заставила себя долго ждать. Теннисистки сразились друг с другом в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023, и Андреева взяла первый сет на тай-брейке, но на большее её не хватило — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 в пользу Гауфф. После одного из розыгрышей россиянка, отдавшая очко, выбила мяч на трибуны, за что получила предупреждение.
Во втором круге US Open Кори хватило двух партий — 6:3, 6:2. «У Мирры большое будущее. Я тоже раньше была в таком положении. Надеюсь, ребята, вы про