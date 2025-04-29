Российский теннисист был дисквалифицирован с матча за неприличные жесты судье на ITF M25

Примечательно, что инцидент произошёл в решающем сете. После ошибки соперника, Гулин повёл 4:0 и не нашёл лучшего празднования, чем начать выкрикивать оскорбления в адрес арбитра и демонстрировать в его сторону неприличные жесты. После этого россиянин был дисквалифицирован с матча, в котором уже практически одержал победу.