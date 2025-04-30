Швентек вышла в полуфинал турнира в Мадриде

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швёнтек одержала победу над представительницей США Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого составляет более 7,8 млн евро.
Швентек (2-й номер посева) обыграла Киз (5) со счётом 0:6, 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут.
Польская теннисистка впервые с 23 июня 2021 года проиграла сет «под ноль». Тогда во втором круге турнира категории WTA 500 в Истбурне (Великобритания) ее «огорчила» Дарья Касаткина (4:6, 6:0, 6:1).
В полуфинале Швёнтек сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия, 7) — Кори Гауфф (США, 4).