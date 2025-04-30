Швентек вышла в полуфинал турнира в Мадриде

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира полька Ига Швёнтек одержала победу над представительницей США Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого составляет более 7,8 млн евро.