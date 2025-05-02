Даниил Медведев покинет топ-10 мирового рейтинга после «Мастерса» в Мадриде

В матче ½ финала турнира в Мадриде Рууд обыграл 21-ю ракетку мира из Аргентины Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу норвежского теннисиста. После этой победы Рууд гарантировал себе возвращение в топ-10 рейтинга ATP.