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Соболенко обыграла Гауфф в финале турнира WTA 1000 в Мадриде

Соболенко завоевала 20-й трофей, обыграв Гауфф в финале турнира в Мадриде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,8 млн евро.

В финале соревнований первая ракетка мира со счетом 6:3, 7:6 (7:3) обыграла американку Кори Гауфф, которая занимает четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 39 минут.

Соболенко 26 лет. Она стала трехкратной победительницей турнира в Мадриде. Для нее это третий трофей в сезоне и 20-й в карьере.