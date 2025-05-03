Соболенко обыграла Гауфф в финале турнира WTA 1000 в Мадриде

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,8 млн евро.
В финале соревнований первая ракетка мира со счетом 6:3, 7:6 (7:3) обыграла американку Кори Гауфф, которая занимает четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 39 минут.
Соболенко 26 лет. Она стала трехкратной победительницей турнира в Мадриде. Для нее это третий трофей в сезоне и 20-й в карьере.