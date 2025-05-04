«Это был очень несчастный момент». Синнер отсидел за допинг и возвращается на корт

Первая ракетка мира Янник Синнер 4 мая завершает отбытие наказания за непредумышленное употребление стероида клостебола и возвращается в ATP-тур. 23-летнего итальянца ждут на «мастерсе» в Риме, где в понедельник он проведет первую за долгое время открытую тренировку. За три месяца дисквалификации звездный теннисист сумел сохранить лидерство в рейтинге, хорошо отдохнуть, поучаствовать в Неделе моды, подцепить новую русскую модель, потренироваться с сильными спарринг-партнерами и дать несколько жалостливых интервью о несправедливости антидопинговых правил. Но главное — возвращение Синнера полностью меняет расклад сил в мужском теннисе на фоне нестабильной игры конкурентов.
Не чувствовал себя комфортно ни в раздевалке, ни в ресторане
Старт супертурнира в Риме намечен на 7 мая. Жеребьевка основной сетки пока не проводилась, но поскольку в ней зарезервированы места для 92 теннисистов, восемь первых номеров посева начнут соревнования со второго круга. Синнер, разумеется, является первой ракеткой итальянского «мастерса» и поэтому вряд ли проведет стартовую встречу раньше уик-энда (9−11 мая). Ожидая первого с 26 января официального поединка, Янник намерен тренироваться, общаться с медиа и бередить воображение светского общества намеками на роман с 31-летней моделью российского происхождения Ларой Лието (Ларисой Тяка). С другой нашей девушкой — теннисисткой Анной Калинской — у рыжеволосой звезды не сложилось, и разрыва сейчас уже никто не скрывает.
В Рим Синнер приехал из Монте-Карло, где на совершенно законных основаниях работал с четырьмя очень сильными спарринг-партнерами. Поддерживать форму Яннику помогали Николай Будков-Кьер (перспективный норвежский юниор с украинскими корнями), шестой номер мирового рейтинга британец Джейк Дрейпер, 43-я ракетка мира итальянец Лоренцо Сонего и давний друг-соперник итальянца датчанин Хольгер Руне (девятый номер ATP-тура). Такому представительству на корте мог бы позавидовать турнир уровня «мейджора». Правда, нормальной игровой практики у Синнера все-таки не было, и прогнозировать, в какой форме он сейчас находится и как будет выглядеть на грунте, крайне затруднительно. Это одна из интриг Internazionali BNL d'Italia.
Накануне были опубликованы несколько свежих интервью Янника, из которых самым любопытным является беседа с Ubitennis, где Синнер признался, что под давлением хейтеров собирался сделать длительный перерыв в карьере. «Каждый волен судить и говорить, что хочет, но для меня важно знать, что произошло и что я пережил. Это было очень тяжело, — отметил итальянец. — Никому не пожелаю оказаться невиновным в подобной ситуации. Я был в очень плохом настроении перед Открытым чемпионатом Австралии в этом году. Я не чувствовал себя комфортно ни в раздевалке, ни в ресторане. Игроки смотрели на меня косо, и мне это не очень нравилось. Там подумал, что жить теннисом в таком ключе очень тяжело, и решил, что после Австралии устрою длительную паузу в карьере».
Не «грешник», а «каннибал»
Напомню, что в реальности после победы в Australian Open адвокаты посоветовали Синнеру согласиться с трехмесячной дисквалификацией в качестве компромисса в судебных разбирательствах с ВАДА. Янник был оправдан теннисным трибуналом после непредумышленного заражение допингом на турнире в Индиан-Уэллсе в марте 2024 года. Но всемирное агентство настаивало на дисквалификации в один год. В итоге достигнуто соглашение — итальянец пропускает три месяца между турнирами «Большого шлема», а борцы за чистый спорт снимают с него все прочие претензии.
Согласившись с наказанием, Синнер как бы частично признал свою вину, но всегда подчеркивал, что это чисто технический момент, а допингистом он себя не считает. Правда, с этим не согласны многие болельщики, специалисты и даже некоторые действующие игроки. Ожесточенные споры вокруг дела Янника ведутся много месяцев, и очевидно, что репутация суперзвезды уже никогда не будет безоблачной. Очень в тему здесь оказывается фамилия спортсмена, ведь Sinner в переводе с английского — «грешник». Тем не менее формально у спортивных властей больше нет претензий к первой ракетке мира, свое от отсидел. А в определенных кругах Синнер даже пользуется поддержкой как мученик и безвинно пострадавший.
Способность Янника играть под давлением на фоне больших неприятностей действительно поражает. Со 2 октября прошлого года он не потерпел ни одного поражения на корте — в настоящее время победная серия Синнера составляет 21 матч, а на вершине рейтинга он находится уже 48 недель. Правда, тот факт, что соперники не смогли свергнуть короля, попустившего из-за дисквалификации четыре «мастерса» подряд, свидетельствует об исключительной слабости «группы преследования». Вторая ракетка мира Александр Зверев за это время выиграл только один турнир (ATP-500 в Мюнхене), а россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев вообще вылетели из топ-10 мирового рейтинга.
На предстоящем «мастерсе» в Риме вместе с Синнером заявлена вся элита мужского тенниса за исключением Новака Джоковича (по слухам, серб не играет из-за проблем близких друзей). Пока в обойме даже Карлос Алькарас, который по причине травмы подколенного сухожилия и паха снялся с турнира АТР-1000 в Мадриде. Понятно, что для Янника римский вояж — это пристрелка, а его главной целью в ближайшем будущем является «Ролан Гаррос». Но, если итальянец в сильнейшей компании после трех месяцев простоя победит и на предстоящем «мастерсе», это станет нокаутом для всех конкурентов. В такой ситуации разговоры о «грешнике» станут совершенно неуместны, и актуальным окажется другое прозвище спортсмена — Каннибал или Людоед.