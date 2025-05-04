«Это был очень несчастный момент». Синнер отсидел за допинг и возвращается на корт

Накануне были опубликованы несколько свежих интервью Янника, из которых самым любопытным является беседа с Ubitennis, где Синнер признался, что под давлением хейтеров собирался сделать длительный перерыв в карьере. «Каждый волен судить и говорить, что хочет, но для меня важно знать, что произошло и что я пережил. Это было очень тяжело, — отметил итальянец. — Никому не пожелаю оказаться невиновным в подобной ситуации. Я был в очень плохом настроении перед Открытым чемпионатом Австралии в этом году. Я не чувствовал себя комфортно ни в раздевалке, ни в ресторане. Игроки смотрели на меня косо, и мне это не очень нравилось. Там подумал, что жить теннисом в таком ключе очень тяжело, и решил, что после Австралии устрою длительную паузу в карьере».