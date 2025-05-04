Алькарас выступит на теннисном турнире в Риме

По данным издания, Алькарасу диагностировали небольшой надрыв приводящей мышцы правой ноги, в настоящее время он уже тренируется без ограничений. Окончательное решение должно быть принято в понедельник по итогам медицинского осмотра. День спустя он планирует вылететь в Рим.