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Алькарас выступит на теннисном турнире в Риме

Marca: Алькарас восстановился после травмы и выступит на турнире в Риме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас восстановился после травмы и примет участие в теннисном турнире серии «Мастерс» в Риме, сообщает Marca.

Ранее Алькарас из-за травмы приводящей мышцы правого бедра и повреждения левой ноги снялся с турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Соревнования в итальянской столице пройдут с 7 по 18 мая.

По данным издания, Алькарасу диагностировали небольшой надрыв приводящей мышцы правой ноги, в настоящее время он уже тренируется без ограничений. Окончательное решение должно быть принято в понедельник по итогам медицинского осмотра. День спустя он планирует вылететь в Рим.

Четырехкратный победитель турниров Большого шлема начал испытывать проблемы с бедром во время финального матча турнира в Барселоне, где он проиграл датчанину Хольгеру Руне. Испанец проводил десятый матч за 12 дней. Алькарас является действующим победителем «Ролан Гаррос», который стартует 25 мая.