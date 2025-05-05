Победительница получит на € 108 тыс. меньше чемпиона. Объявлены призовые Рима-2025

Тема равенства мужских и женских призовых продолжает волновать теннисное сообщество. На протяжении многих лет ведущие теннисисты зарабатывали больше представительниц прекрасного пола, однако в последнее время всё больше и больше турниров исповедуют политику равенства призовых. Однако это не относится к супертурниру в Риме.
Справедливости ради следует сказать, что в последние годы разрыв между мужчинами и женщинами в этом плане серьёзно сократился. К примеру, в 2022 году Новак Джокович за титул на «Мастерсе» в Риме заработал € 836 355 призовых. А Ига Швёнтек, выигравшая соответствующий «тысячник», получила всего € 332 260 — более чем в два с половиной раза меньше!
Учитывая это, перед Римом-2023 организаторы и WTA, прислушавшись к критике, заявили, что в течение трёх лет в вопросе призовых будет достигнуто равенство. «Впервые в истории мы начали процесс, который в течение трёх лет приведёт к тому, что призовые фонды женских и мужских турниров будут равны. Речь идет о € 8 млн на каждое мероприятие. Мы можем сделать этот большой скачок, потому что первая женщина — руководитель крупного банка в Италии предоставила нам необходимые ресурсы», — говорил тогда президент итальянской теннисной федерации Анджело Бинаги на одной из пресс-конференций.
А в заявлении WTA тогда отмечалось: «На фоне постоянных усилий WTA по достижению равного призового фонда на всех турнирах мы рады тому, что на турнире в Риме было принято обязательство обеспечить это к 2025 году. Мы надеемся, что это обязательство будет выполняться на большем количестве турниров WTA. Мы ценим политику турниров, которые в нacтoящee время выплачивают равные призовые, а также обязательство Рима обеспечить это к 2025 году».
Похоже, организаторы действительно делали всё, что могли. Достаточно сказать, что, к примеру, в 2024 году чемпионка женского турнира получила больше, чем победительница 2023 года, а вот победитель мужского турнира получил меньше, чем чемпион-2023!
Как бы то ни было, придётся констатировать, что организаторы не выполнили обещание. Также любопытно посмотреть, какой в этом году окажется разница в призовых на всех стадиях турнира — и в абсолютном выражении, и в относительном.
Как видим, чем ниже результаты, тем больше относительный разрыв. Поэтому больше оснований жаловаться имеют не топ-теннисистки, а те, кому редко удаётся далеко пройти по сетке.
В прошлом месяце тема призовых также была в центре внимания. Тогда ведущие теннисисты и теннисистки подписали письмо, адресованное организаторам всех четырёх турниров «Большого шлема», с требованием увеличить призовые, мотивируя это тем, что игроки получают незначительный процент в сравнении с другими видами спорта. И вот там, конечно, мужчины и женщины выступили единым фронтом. «По сути, в этом письме содержится призыв к более выгодному распределению прибыли, получаемой от четырёх основных составляющих тура, в пользу основных заинтересованных сторон — игроков, без которых шоу не состоялось бы», — отмечалось в материале L'Equipe.
«Ну, думаю, в Сети есть некоторые данные о сравнении тенниса с другими видами спорта. Конечно, мы обсуждали с “Большими шлемами” многие темы», — говорила Ига Швёнтек во время одной из пресс-конференций на турнире в Штутгарте.
«Теннис — хорошо оплачиваемый вид спорта, но это всегда можно улучшить, потому что есть процент, который можно увеличить для тура и для игроков. Теннис — хорошо оплачиваемый вид спорта, однако процентное соотношение должно быть справедливым. Если мы устраиваем шоу, чтобы болельщики наслаждались им и платили за просмотр, то процент должен быть близок к тому, что мы заслуживаем. Именно поэтому мы и выступили вместе», — сказал в прошлом месяце Карлос Алькарас, чьи слова приводит Marca.
Лидер женского тура Арина Соболенко также чётко обозначила свою позицию. «Да, это так. Я думаю, что мы заслуживаем большего процента. И да, я согласна с этим, потому что считаю, что все мы, топ-игроки, все игроки, — мы создаём шоу. Я думаю, мы заслуживаем того, чтобы нам платили немного больше. Я бы сказала, что если сравнивать теннис с другими видами спорта, то это огромная разница в процентах, которые мы получаем, по сравнению с НХЛ, НБА и другими видами спорта», — говорила она на одной из пресс-конференций.
Кори Гауфф во время турнира в Мадриде высказалась ещё жёстче. "Экономическое распределение в теннисе не идёт ни в какое сравнение с другими видами спорта. Только топ-игроки, как мы, могут извлечь выгоду, но не те, кто находится ниже. В других видах спорта такого не происходит.
Мы имеем честь находиться на вершине тенниса и можем требовать изменений, поэтому мы отправили письмо и надеемся на скорую встречу. Мы прекрасно понимаем, что являемся элитными спортсменами и имеем привилегию зарабатывать большие деньги очень легко. Будучи элитной спортсменкой, я также вижу другие виды спорта, где нет таких привилегий. Мы должны поблагодарить Билли Джин Кинг за то, что сделала она для нашего спорта", — говорила она.
На этом фоне явным диссонансом звучат слова Андреа Петкович. Бывшая девятая ракетка мира заявила, что чем больше ты зарабатываешь в туре, тем более одиноким себя чувствуешь. "Увеличение призовых денег, к сожалению, имеет и обратную сторону. В начале моей карьеры мы пользовались услугами тренеров и путешествовали группами с другими игроками, спали по трое в комнате, чтобы сэкономить деньги, тащили ветчину и сыр из буфетов на завтрак и завязывали дружбу на всю жизнь.
Увеличение размера команды также привело к росту одиночества в туре. Люди, которым вы платите, не являются вашими друзьями. Повторяю: люди, которым вы платите, не ваши друзья. Может показаться, что в итоге вы можете стать друзьями, но пока имеет место оплата труда, равенства не существует, а дружба не является настоящей дружбой, если в ней нет равенства.
Когда игроки путешествуют с физиотерапевтами, тренерами, психологами и инструкторами, их окружают люди, которым они платят и которые занимают место, необходимое для настоящей дружбы. Дружбы, в которой вашему другу не нужно беспокоиться о том, что он потеряет работу, если скажет, что юбка вам не идёт", — приводит слова Петкович Tennis up to Date.
Александр Насонов