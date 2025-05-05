Победительница получит на € 108 тыс. меньше чемпиона. Объявлены призовые Рима-2025

Лидер женского тура Арина Соболенко также чётко обозначила свою позицию. «Да, это так. Я думаю, что мы заслуживаем большего процента. И да, я согласна с этим, потому что считаю, что все мы, топ-игроки, все игроки, — мы создаём шоу. Я думаю, мы заслуживаем того, чтобы нам платили немного больше. Я бы сказала, что если сравнивать теннис с другими видами спорта, то это огромная разница в процентах, которые мы получаем, по сравнению с НХЛ, НБА и другими видами спорта», — говорила она на одной из пресс-конференций.