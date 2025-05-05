Рууд сотворил историю в Мадриде! Он стал первым норвежцем, победившим на турнире ATP-1000

Рууд по достижениям скорее догоняет своего соперника: в этом году он добрался только до финала на «пятисотнике» в Далласе. На Australian Open же норвежец, выбыл сразу во втором круге. На этой неделе тоже было непросто Касперу: провёл он 7 часов 36 минут, что ровно на час больше, чем у Дрейпера. А к финалу Рууд подошёл с пока непонятной болью в районе рёбер, которая побеспокоила его в полуфинале с Франсиско Серундоло.