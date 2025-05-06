В Риме Медведев доказал, что умеет играть на грунте. Чего сейчас ждать от Даниила?

"На самом деле, по идее, с юниоров я не любил играть на высоте на грунте. Но, в принципе, каждый год выступаю лучше и лучше в Мадриде. В Риме то же самое. Я там, по-моему, ни одного круга не проходил до того, как выиграл турнир. И в год, когда победил, у меня всё получалось, всё залетало ещё до начала турнира, то есть я приехал туда и сразу хорошо себя почувствовал.