Камилла Рахимова одержала победу над Синьюй и вышла во второй круг «тысячника» в Риме

На старте соревнований она обыграла китаянку Ван Синьюй (43-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Напомним, Рахимова попала в основную сетку Рима в качестве лаки-лузера. Она заменила снявшуюся чешку Маркету Вондроушову.
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Рахимова выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Синьюй один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге «тысячника» в Риме Камилла Рахимова встретится с девятой ракеткой мира американкой Эммой Наварро.