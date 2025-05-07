Камилла Рахимова одержала победу над Синьюй и вышла во второй круг «тысячника» в Риме

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Рахимова выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Синьюй один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.