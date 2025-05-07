Рыбакина узнала имя соперницы на турнире за 3,5 миллиарда

Ее соперницей в 1/32-й финала станет представительница Германии Ева Лис, которая пробилась из первого раунда. Соперница казахстанки 63-я в мире.
Вторая ракетка нашей страны Юлия Путинцева стартует уже завтра, 8 мая. Ей будет противостоять румынка Жаклин Кристиан (74-я в мире).
Призовой фонд турнира в Риме составляет внушительные семь миллионов долларов, что эквивалентно примерно 3,5 миллиарда тенге. Соревнования пройдут с 6 по 17 мая.
Напомним, в прошлом сезоне Рыбакина приняла решение пропустить этот турнир. А Путинцева сумела дойти до третьего круга, где уступила будущей чемпионке — первой ракетке мира из Польши Иге Швентек со счетом 6:3, 6:4.