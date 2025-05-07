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Рыбакина узнала имя соперницы на турнире за 3,5 миллиарда

6 мая в Риме (Италия) стартовал теннисный турнир серии WTA 1000. 9 числа свое шествие в нем начнет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Ее соперницей в 1/32-й финала станет представительница Германии Ева Лис, которая пробилась из первого раунда. Соперница казахстанки 63-я в мире.

Вторая ракетка нашей страны Юлия Путинцева стартует уже завтра, 8 мая. Ей будет противостоять румынка Жаклин Кристиан (74-я в мире).

Призовой фонд турнира в Риме составляет внушительные семь миллионов долларов, что эквивалентно примерно 3,5 миллиарда тенге. Соревнования пройдут с 6 по 17 мая.

Напомним, в прошлом сезоне Рыбакина приняла решение пропустить этот турнир. А Путинцева сумела дойти до третьего круга, где уступила будущей чемпионке — первой ракетке мира из Польши Иге Швентек со счетом 6:3, 6:4.