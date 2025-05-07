Рыбакина узнала имя соперницы на турнире за 3,5 миллиарда

Напомним, в прошлом сезоне Рыбакина приняла решение пропустить этот турнир. А Путинцева сумела дойти до третьего круга, где уступила будущей чемпионке — первой ракетке мира из Польши Иге Швентек со счетом 6:3, 6:4.