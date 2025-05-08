«Ощущение, что не на 100% там, где хочу быть». Павлюченкова — после 1-й победы за 3 месяца

— Да, у меня, к сожалению, какие-то просто напасти — то вирусы, то инфекции, и вот из-за того, что у меня был иммунитет ослаблен, антибиотики принимала, я потянула ногу перед Мадридом. Заднюю поверхность бедра. И в Мадриде я не знала, смогу играть или нет. Опять же, доктор говорил не играть, но очень хотелось выступить, потому что, как уже говорилось, я с января не проводила полноценные матчи. Очень легко растерять всю игровую форму, поэтому мне хотелось как-то продолжать выходить на корт, хоть это была не очень хорошая идея, однако я всё равно сыграла. Сейчас тут нога получше, набираю форму, тренировалась, здесь очень много готовилась, но понятно, за неделю форму не наберёшь. Если бы всё так было просто. Но я борюсь-борюсь.