Касаткина после перехода из России в Австралию: «ФТР не общалась со мной несколько лет. Я играла за себя, я играла за страну — но с федерацией было нейтрально»

— Новость о смене флага застала врасплох многих. И, честно говоря, я не ожидала, даже всплакнула.
— Ой. А с каких эмоций всплакнула?
— Ну… с негативных. Позитивных-то мало было, скажу честно и откровенно. Как люди отреагировали — так, как ты ожидала, хуже, лучше?
— Я получила очень много поддержки. Прям очень много.
Понятно, что из моего окружения — это было очевидно. Из международного сообщества тоже. Я знаю, что из Австралии фидбэк тоже был очень теплый и позитивный.
Я старалась окружить себя теплой и классной энергетикой, что я и получила — это было очень здорово. Мне очень много людей, на самом деле, написали. Они были очень рады за меня. Очень приятно было.
Реакция мне прилетала только классная. Из России, на самом деле, тоже. Много мне кто писал именно позитивного — и кто поздравил, и сказал: «Мы все понимаем — это все очень, конечно, грустно, но мы понимаем. Ты молодец». Очень было приятно.
Это был сложный момент, на самом деле, потому что принять такое решение — это оставить что-то очень важное позади. Но мне нужно было его принять, чтобы смотреть вперед.
— Кто из коллег по цеху тебя поддержал?
— Так как это произошло на турнире в Чарлстоне, меня поздравило очень много игроков, которые там были. И чуть-чуть в такой стебной манере — надо мной прикалывались, естественно (улыбается). Ну, такие: «Mate, mate, mate, mate» (австралийская версия слова «друг» — Спортс«“). В таком плане. Это для всех было неожиданностью.
Дашке Гавриловой я сказала за день до аннонсмента — потому что иначе она бы меня просто уничтожила, мне кажется.
— А я думала, немного с ее подачи.
— Нет. Об этом, на самом деле… Она закидывала мне несколько лет назад, но я: «Даш, ну успокойся» (смеется). А тут она говорит: «Я знала!».
Функционеры из WTA, из федераций разных мне писали.
— Из российской тоже?
— Почему-то воздержались (улыбается). Нет, никто мне не писал из российских делегаций.
— А ты до принятия этого решения как-то с ними общалась?
— Нет. Я с ними не общалась уже несколько лет.
— По какой причине?
— Со мной не общаются, я тоже не общаюсь. Не знаю, вот так вот. Причин как бы… Причины можно додумывать. Но «конкретно по такой-то причине» — такого нет.
— Разошлись как в море корабли.
— Так получилось, да. Но у меня никогда не было сильно теплых отношений с нашей федерацией. Я играла за себя, я играла за страну — но с федерацией было достаточно нейтрально, — рассказала Касаткина в интервью ютуб-каналу First & Red.
«Заткнешь уши — и не слышно». Как Касаткина пережила смену флага: мы спросили.
Что Дарья Касаткина дала российскому теннису.