Касаткина после перехода из России в Австралию: «ФТР не общалась со мной несколько лет. Я играла за себя, я играла за страну — но с федерацией было нейтрально»

Реакция мне прилетала только классная. Из России, на самом деле, тоже. Много мне кто писал именно позитивного — и кто поздравил, и сказал: «Мы все понимаем — это все очень, конечно, грустно, но мы понимаем. Ты молодец». Очень было приятно.