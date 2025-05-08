Потапова обыграла украинку на турнире в Риме

Во встрече первого раунда Потапова одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 6:3. Во втором сете на тай-брейке россиянка отыгралась с матчбола при счете 5:6. Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут.