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Потапова обыграла украинку на турнире в Риме

Потапова обыграла украинку Ястремскую и вышла во второй круг турнира в Риме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.

Во встрече первого раунда Потапова одержала волевую победу над украинкой Даяной Ястремской со счетом 2:6, 7:6 (8:6), 6:3. Во втором сете на тай-брейке россиянка отыгралась с матчбола при счете 5:6. Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут.

В следующем круге Потапова сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.