Драмой обернулся матч Путинцевой на турнире за 3,5 миллиарда

Она начала свой путь со второго круга и сразу проиграла 74-й ракетке мира из Румынии Жаклин Кристиан — 6:7 (2:7), 5:7.
Если исход первой партии решился на тай-брейке, то во втором сете Путинцева отыгралась с 2:4 и вела 5:4. Однако это не смутило румынку, которая вырвала победу.
Встреча продолжалась 2 часа и 7 минут. Жаклин сделала 4 эйса и допустила 1 двойную ошибку, тогда как Юлия отыграла без двойных ошибок, но и подачами навылет не отметилась.
Следующей соперницей Кристиан станет победительница матча между россиянкой Дианой Шнайдер (№ 11) и американкой Каролин Долхайд (№ 73).
Другая казахстанская теннисистка, Елена Рыбакина (№ 12), свой первый матч проведет 9 мая, противостоять ей будет представительница Германии Ева Лис (№ 63).
Призовой фонд турнира — семь миллионов долларов (примерно 3,5 миллиарда тенге).