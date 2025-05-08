Россиянка Самсонова вылетела с теннисного турнира в Риме

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела пробиться в третий круг грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.
Стартовавшая со второго круга и получившая 19-й номер посева Самсонова уступила американке Хейли Баптист, которая занимает 90-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 3:6, 6:2, 4:6. Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.
В третьем круге Самсонова встретится с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной (16-й номер посева) и Джессикой Бузас-Манейро из Испании.