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Четвертая ракетка мира вышла в третий круг турнира в Риме

Четвертая ракетка мира Пегула вышла в третий круг грунтового турнира в Риме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.

Стартовавшая со второго круга и получившая третий номер посева Пегула обыграла соотечественницу Эшлин Крюгер, которая занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

В третьем круге Пегула встретится с 25-й ракеткой турнира Элизе Мертенс из Бельгии.