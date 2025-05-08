Четвертая ракетка мира вышла в третий круг турнира в Риме

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Четвертая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.
Стартовавшая со второго круга и получившая третий номер посева Пегула обыграла соотечественницу Эшлин Крюгер, которая занимает 37-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.
В третьем круге Пегула встретится с 25-й ракеткой турнира Элизе Мертенс из Бельгии.