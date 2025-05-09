Медведев и Мирра — в третьем круге Рима: 18-летняя россиянка повторила достижение Хингис

Ключевым стал затяжной пятый гейм, в котором теннисистки не раз предлагали друг другу долгие обмены. У Аранго были геймболы, но Андреева всё же оказалась чуть точнее. Со второго брейк-пойнта россиянка вновь вырвалась вперёд — 3:2. Это чуть надломило колумбийку, которая после этого стала чаще ошибаться. Андреевой только того и надо было, и Мирра принялась забирать геймы один за другим. В седьмом гейме россиянка выдала второй брейк подряд и при 5:2 вышла подавать на матч. В концовке всё же пришлось посражаться: Андреева лишь с третьего сетбола дожала Аранго, выдержав долгое ралли, и выиграла партию — 6:2 за 35 минут. Мирра оказалась лучше Эмилианы и по виннерам (10 против восьми), и по невынужденным ошибкам (четыре против 13).