«Не знал, что отец моего соперника — знаменитый футболист». Хачанов — на «Мастерсе» в Риме

— Нет, посмотрели предыдущий матч — он обыграл Сонего достаточно легко — 6:2, 6:3. В принципе, сегодня прочувствовал, почему он его обыграл, это не случайность. Он типичный грунтовик, типичный аргентинский игрок, который любит играть на грунте, вырос на грунте. Поэтому с тренерами готовились — с Женей [Донским], с моим тренером Ведраном [Мартичем] перед матчем. То есть делали план на игру, посмотрели пару разных решений, которые у него были, собрали информацию, которая была. И в принципе, опять же, всегда вопрос — как поставить свою схему действий, наложить свой геймплан на его игру. Плюс, конечно, ты сам всегда стараешься в матче. Вопрос только в уровне, который показываешь. Сегодня я считаю, что уровень был достаточно высокий. Мы хорошо начали, и даже в один момент он ни в чём не уступал. И по скорости, и по передвижению, само собой, он создавал очень тяжёлые контратаки. И правда тяжёлые розыгрыши были. Каждый мяч надо было прям выигрывать, выгрызать. Только в третьем сете я как раз почувствовал и заметил, что он чуть сбавил именно ритм. Хотя, конечно, может быть и я чуть лучше стал действовать. Мы же внутри матча, и в какой-то момент он становился всё более физическим зависимым. Может, он почувствовал после второго сета, что может выиграть. В этом и есть разница. Не всё так примитивно и однозначно. Так или иначе, но в третьем сете я прямо увидел, что он начал допускать ошибки, которые, может быть, не делал до этого.