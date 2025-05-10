Украинка Костюк пожала руку Касаткиной после матча в Риме

«Некоторые говорят, что спорт должен оставаться вне политики. Но это не политика, это про человечность. Как спортсменка я верю в честную игру и уважение, но эти принципы мало что означают, если они не выходят за пределы корта. С февраля 2022 года я решила не жать руку российским и белорусским теннисисткам, это моя личная позиция… Дарья Касаткина решила отказаться от российского спортивного гражданства, и ее позиция мне близка», — цитируют Костюк украинские СМИ.