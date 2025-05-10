Украинка Костюк пожала руку Касаткиной после матча в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла Дарью Касаткину, сменившую российское гражданство на австралийское. Встреча второго круга WTA 1000 в Риме завершилась со счетом 6:4, 6:2. После матча соперницы обменялись рукопожатиями, хотя с начала СВО обходились без них.
Так было не всегда
Прошлым летом Касаткина, еще выступавшая под российским флагом, взяла верх над Костюк в первом раунде турнира WTA 500 в Берлине. Тот матч продлился три сета — 4:6, 7:6, 6:3. По окончании игры, как и ожидалось, теннисистки не подали друг другу руки.
В конце марта Дарья приняла решение о смене гражданства. Впервые под австралийским флагом она выступила в Чарльстоне в начале апреля.
«Так получилось. Австралия входит в число тех стран, где я могу спокойно себя чувствовать. Так сложилось, что мой менеджер меня услышал, поработал в этом направлении и сделал мне вот такой подарок. Родину не выбирают. Родина — это там, где ты родился. А дом — это там, где тебе хорошо», — сказала Касаткина в интервью YouTube каналу First & Red.
Позиция украинки
Еще перед матчем стало понятно, что отношения девушек после смены Касаткиной гражданства изменились. До выхода на корт Костюк прокомментировала свое отношение к решению соперницы:
«Некоторые говорят, что спорт должен оставаться вне политики. Но это не политика, это про человечность. Как спортсменка я верю в честную игру и уважение, но эти принципы мало что означают, если они не выходят за пределы корта. С февраля 2022 года я решила не жать руку российским и белорусским теннисисткам, это моя личная позиция… Дарья Касаткина решила отказаться от российского спортивного гражданства, и ее позиция мне близка», — цитируют Костюк украинские СМИ.
Отказывалась играть с Андреевой и Соболенко
Не пожимать руку теннисисткам после матча — самое мягкое, что делает Костюк.
В марте прошлого года она, например, отказалась от матча с Ариной Соболенко. Причиной послужила якобы паническая атака после разговора с тогдашним генеральным директором WTA Стивом Саймоном, выступившим за допуск российских атлетов и белорусских к международным соревнованиям.
Также в декабре 2023 года Марта не стала играть с Миррой Андреевой. Это произошло на выставочном турнире во французском Бур-де-Пеаже. Организаторы пригласили украинку заменить в финале хорватку Донну Векич, получившую травму. Та поначалу согласилась, но перед встречей все же отказалась выходить на корт с россиянкой. В итоге нашей спортсменке пришлось бороться с мужчиной — 1145-м номером мужского рейтинга французом Янисом Газуани-Дюраном. Ему юная теннисистка уступила (5:7, 2:6).
Никита Петрищев