Новый Папа Римский — теннисист-аматор. Он все еще играет на корте и фанатеет от Алькараса

Роберт присоединился к миссии августинцев в Перу в 1985 году и с перерывами проработал в этой стране до 2023 года, когда Франциск возвёл его в кардиналы. После повышения Прево в одном из редких публичных комментариев дал понять, что собирается играть в теннис уже непосредственно в Ватикане. Времени для этого не так уж много, но он старается его находить.