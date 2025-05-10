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Шнайдер вышла в четвертый круг турнира в Риме

Теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертый круг турнира в Риме.

Источник: Robert Prange/Getty Images

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла румынку Жаклин Кристиан в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 6 миллионов евро.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 13-м номером. Кристиан занимает 74-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту.

В четвертом круге Шнайдер сыграет с победительницей матча между бельгийкой Элизе Мертенс (23-й номер посева) и Джессикой Пегулой (3) из США.